Американский профессор Уолт: Путин оказался прав в четырех моментах относительно Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин оказался прав в четырех важных моментах, касающихся конфликта на Украине, считает профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. В статье для издания Foreign Policy он перечислил прогнозы российского лидера, которые уже сбылись.

Так, в первую очередь профессор отметил успехи России в преодолении санкций. Никакие ограничительные меры не сломили непоколебимость Путина и русского народа.

Во-вторых, Владимир Путин правильно предсказал реакцию собственного народа на возможные издержки из-за происходящих событий. Россияне согласны с выбранным курсом, отметил Уолт.

В-третьих, президент РФ понимал, что другие государства будут следовать собственным интересам и не станут вмешиваться в конфликт. Речь идет про страны, не относящиеся к Западу и ЕС.

Четвертый сбывшийся прогноз относится к судьбе Украины. По словам Уолта, Путин верно рассчитал, что будущее соседей России будет важнее, чем Западу.

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