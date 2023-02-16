Банк ДОМ.РФ запустит образовательный курс в Новосибирском архитектурно-строительном университете

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На «Сибирской строительной неделе», которая в этом году проходит с 14 по 17 февраля Банк ДОМ.РФ и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) заключили соглашение о сотрудничестве. Известен первый проект в рамках взаимодействия — это образовательный цикл по проектному финансированию для студентов-старшекурсников.

В Сибстрине не так давно открыта кафедра Минстроя РФ. Там и будут читать новый курс, а также вести практические занятия. В учебном плане такие темы как «Кредитная процедура», «Финансовая модель и особенности её построения», «Основные ошибки в строительном контроле», «Новые тренды в ипотеке» и другие.

— Рады, что пул наших партнеров по развитию образовательной функции ДОМ.РФ расширяется. Сибстрин – учебно-научный комплекс, один из крупнейших профильных вузов России. Его выпускники являются наиболее востребованными специалистами на рынке труда. Наши совместные проекты, знания экспертов нашего банка, безусловно, будут полезны студентам, которые хотят профессионально развиваться в сфере строительства и финансов, – отметил директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов.

Перед студентами читать лекции будут топ-менеджеры Банка ДОМ.РФ. У них — обширная экспертиза и опыт в проектном финансировании, а также воплощении инвестиционно-строительных проектов.

Управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов подчеркивает, что пока проектное финансирование еще молодая, но уже востребованная профессия. Доля новостроек, которые возводятся в России с участием банковских кредитов, доходит до 90%.

— Только наш банк заключил с девелоперами более 550 договоров, кредитный портфель составил 3,7 трлн рублей. Уверен, наш курс простимулирует молодых специалистов идти работать в финансовую сферу, — отметил Кузнецов.

В Сибстрине подтверждают важность формирования новых учебных программ для подготовки компетентных выпускников. Большое значение имеет также участие в образовательном процессе действующих руководителей и специалистов компаний стройкомплекса. Банк ДОМ.РФ стал первой финансовой организацией, которая готова провести курс от кафедры Минстроя РФ.

— Хотим, чтобы сибирские студенты глубже и шире осознавали возможности для приложения своих усилий, использования своих компетенций по окончании вуза, а это не только непосредственно стройка, но еще и финансово-кредитные структуры, органы управления отраслью, – заключил вице-президент Российского Союза строителей по СФО, координатор НОСТРОЙ по СФО, руководитель Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко.