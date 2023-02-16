Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во лжи о Минских соглашениях

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд лгут о том, что подписывали Минские соглашения только для того, чтобы дать Украине подготовиться к конфликту с Россией. Такое мнение выразил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба главы государства в четверг, 16 февраля 2023 года.

"Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет, - утверждает Лукашенко. - Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске".

По его оценке, таким образом экс-лидеры Германии и Франции хотят показать, что сыграли важную роль в дальнейшем развитии событий на Украине, хотя на самом деле это не так.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на заключительной стадии работы над Минскими соглашениями у Москвы появился "определенный пессимизм" в связи с поведением Киева.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не планировалось соблюдать. Они позволили дать Украине время, чтобы страна стала сильнее, утверждает политик. По ее мнению, Киеву удалось сделать это. С аналогичным утверждением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

С Меркель согласился бывший президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нам нужно успеть сделать на фронте до того, как украинцы получат «абрамсы» и «леопарды» (подробнее)