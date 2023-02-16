Медведчук сообщил, что Зеленский предлагал ему покинуть Украину во время домашнего ареста

Виктор Медведчук Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку покинуть страну, когда тот находился под домашним арестом. Об этом сообщил в эфире Первого канала сам Медведчук.

"Мне в течение этого года, когда я находился под домашним арестом, власть предлагала поехать через своих посредников за границу "на месяца два-три", - уточнил политик. - От Зеленского, от его руководителя администрации приезжали люди".

Медведчук полагает, что такие предложения связаны с тем, что глава Незалежной чувствовал в нем "главную опасность".

Как писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил о лишении украинского гражданства оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. По словам украинского президента, решение принято по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и миграционной службы.

На этом фоне Медведчук обвинил Зеленского в том, что он поставил целью уничтожение лидера ОПЗЖ как оппозиционера и заявил, что продолжает считать себя украинским политиком.

Напомним, в 2021 году на Украине Виктору Медведчуку были предъявлены обвинения по делу о государственной измене. В частности, политика обвинили в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса.

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