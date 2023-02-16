Путин заявил о проработке мер поддержки семей участников спецоперации из ЧВК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 16 февраля, Владимир Путин встретился с уполномоченной по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, на которой обсуждались рабочие вопросы. Например, глава государства отметил рост числа обращений к Львовой-Беловой на 12%, а также увеличение желающих усыновить или удочерить детей из новых российских регионов, оставшихся без родителей.

Одним из вопросов, которые подняла на встрече с президентом Львова-Белова, стало то, что военнослужащие при Минобороны (а также их семьи) получают социальные гарантии от государства, а бойцы частных военных компаний - нет, при том что все они выполняют одну задачи, и все - герои.

Владимир Путин ответил, что этот вопрос сейчас прорабатывается в правительстве, и предложил омбудсмену внести свои идеи и пожелания, пообещав что они будут рассмотрены и учтены во время принятия решения.

Ранее KP.RU сообщал о причинах отказа от официальной отмены указа о мобилизации. Как отметили в Минобороны РФ, отмена этого указа лишила бы военнослужащих и их семьи всех социальных гарантий.

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