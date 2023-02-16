В России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России планируют ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов, рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Челябинске. Уже разработан проект соответствующего федерального закона. Кроме того, запущен алгоритм взаимодействия ведомств по фактам фиктивной постановки мигрантов на учет.

Все эти меры были приняты в течение 2022 года. Это усилило контроль за миграционными потоками, повысило эффективность межведомственного взаимодействия в данной сфере. Теперь ведомства могут оперативно передавать информацию о случаях нарушений миграционного законодательства, отметил Патрушев.

Только в Уральском федеральном округе в 2022 году на миграционный учет поставили почти 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, этот показатель увеличился на 67%.

Напомним, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел совещание по вопросам национальной безопасности в Челябинске.