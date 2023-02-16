Экс-советник главы Пентагона заявил о нехватке боеприпасов у Запада для ВСУ

Экс-советник главы Пентагона заявил о нехватке боеприпасов у Запада для украинских силовиков Фото: REUTERS

По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у альянса истощаются ресурсы из-за конфликта на Украине, свидетельствуют о нехватке боеприпасов у ВСУ. Об этом он заявил во время беседы на ютуб-канале Judging Freedom.

Как отметил Макгрегор, подобные заявления со стороны НАТО могут свидетельствовать лишь о том, что Украина находится в отчаянном положении, а боеприпасов у киевских силовиков всё меньше и меньше, из-за чего они вынуждены постоянно оставлять позиции и перегруппировываться.

Слова Столтенберга также могут означать то, что Запад не может вовремя и в должном объёме компенсировать расходуемые во время боестолкновений боеприпасы, и в ближайшее время помощь Киеву со стороны США и Евросоюза может быть пересмотрена.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Столтенберг призвал страны-участницы НАТО наращивать объёмы поставок вооружения на Украину ещё больше, чтобы Киев ни в коем случае не проиграл России.

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