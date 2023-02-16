Глава МВД России уволил двух сотрудников за необоснованный отказ в убежище латвийскому блогеру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности двух сотрудников управления по вопросам миграции московского управления ведомства за поверхностное рассмотрение заявки на предоставление временного убежища русскоязычному латвийскому блогеру и публицисту Сергею Васильеву. Его преследуют на родине и за рубежом за поддержку мирного населения Донбасса. Об увольнении полицейских сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под увольнение попали заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Игорь Дудник и его подчиненная — начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев полковник полиции Татьяна Дмитриева. Официально причиной такого решения стал формальный подход к рассмотрению заявлений.

Блогера и публициста Васильева за сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, обвиняют в прибалтийской стране в пособничестве терроризму. В Латвии ему грозит 12 лет. Также преследует блогера и Финляндия, где он должен получить 3,5 года лишения свободы.

Из-за этих события Васильев приехал в Россию, где попросил временное убежище. Однако полиция рассмотрела заявление формально, не учла особых обстоятельств и отказала в предоставлении убежища. Сейчас решение уволенных правоохранителей аннулировано и в ближайшее время будет принято положительное.

Ранее сообщалось, что МВД России готово рассмотреть прошение французского журналиста Адриана Боке о предоставлении ему убежища.