Генсек НАТО Столтенберг признался, что знал о готовящемся начале спецоперации на Украине, но пошел спать Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что знал о планах начать спецоперацию. Несмотря на это, в ночь, когда это должно было произойти, он пошел спать. О том, что он знал об СВО, Столтенберг сообщил в беседе с агентством "Франс Пресс".

Генсек альянса отметил, что ждал того, что через несколько часов после его отхода ко сну, его разбудят известием об объявлении Владимиром Путиным начала специальной военной операции.

Как пояснил Столтенберг, его прогнозы сбылись и около четырех часов утра ему позвонил начальник штаба, который и принес ожидаемую весть.

Ранее Йенс Столтенберг признал, что подготовка альянса к конфликту на Украине началась еще в 2014 году. Благодаря этому конфликт на Украине никак не изменил НАТО. Альянс за прошедшие годы нарастил численность Сил реагирования, количество военных учений и расходы на армию.

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