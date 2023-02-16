Пригожин назвал украинских военных ответственными за смерть американского наёмника Рида в Артёмовске, фото: Михаил Метцель/ТАСС

В пресс-службу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пришло обращение от редакции CNN, в котором зарубежные журналисты попросили прокомментировать гибель американского наёмника Пита Рида. В ответ Пригожин заявил, что Рида убили солдаты ВСУ.

Как отметил Пригожин, в гибели Рида было несколько странностей. Во-первых - странно то, что его перед смертью снимал эстонец Эрко Лайдинен, а во-вторых - до ближайших позиций ЧВК «Вагнер» от места, где погиб Рид (перекрёсток Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка в Артёмовске), не менее пяти километров. При этом вокруг многоэтажные здания, которые сделали бы невозможным точное попадание и обнаружение с позиций ЧВК.

Исходя из этого, Пригожин сделал вывод что Рида убили свои же, бойцы ВСУ, а Лайдинен подготовил об этом отчёт. Также бизнесмен иронично сравнил попытки обвинения ЧВК «Вагнер» в убийстве Рида с тем, как некоторые американцы обвиняют Россию, а порой и саму частную военную компанию, в убийстве Джона Кеннеди.

Ранее KP.RU сообщал о том, что NYT опубликовал видео гибели американского наёмника Пита Рида в Артёмовске. Наёмник был ликвидирован управляемой ракетой.

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