Кирби: Сбитый над США китайский аэростат мог пролетать над стратегическими и военными объектами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что китайский воздушный шар, сбитый над Атлантикой, вполне мог пролетать над стратегически-важными, военными объектами армии США, и допустить изъятия из него разведданных было нельзя. Об этом он сообщил во время дискуссии в Джорджтаунском университете.

Как отметил Кирби, вдаваться в детали он не может, но у Белого дома есть все основания полагать, что маршрут аэростата пролегал над важными для национальной безопасности США объектами.

Аналогичную теорию в Белом доме высказывали и насчёт трёх остальных воздушных шаров, сбитых над американской территорией, однако теперь сообщили, что эта информация не подтвердилась - другие три аэростата не собирали разведданные о стратегических объектах внутри страны.

Ранее KP.RU сообщал, что вслед за США к аэростатной истерии присоединились ВСУ, заявив о том что сбили над Украиной воздушный шар, якобы запущенный российскиеми военными.

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