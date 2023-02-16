В Белом доме заявили, что не склоняют Украину к нанесению ударов вглубь России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не побуждают Украину наносить удары вглубь территории РФ, заявили в очередной раз в Белом доме. Правительство США доносит свою позицию по этому вопросу как публично, так и в частных контактах, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Таким образом официальный представитель Пентагона прокомментировал все операции украинской армии, связанные с ударами по территории России. В рамках выступления в Джорджтаунском университете Кирби отметил, что США не побуждает к таким атакам, а также не способствует им.

Ранее сообщалось, что США запретили Украине наносить удары вглубь России. ВСУ не разрешили использовать для атак по населению и инфраструктуре территорий, признанных РФ, американское вооружение. Таким образом Вашингтон оберегает себя от открытой конфронтации с Россией, считают военные эксперты.

Также США отказались отправить Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков.

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