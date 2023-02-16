Глава Совбеза Абхазии опроверг слухи о возможном присоединении республики к России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил в четверг, 16 февраля, о том что слухи о возможном присоединении республики к Российской Федерации - фейковые, и не соответствуют действительности. Об этом он сообщил новостной абхазский канал «Апсны-иахьа».

Опровергая подобные заявления, Шамба напомнил о том, что за подобные слова можно получить и уголовное наказание.

Глава абхазского Совбеза возмутился подобным предположениям, и заявил, что присоединение к России попросту невозможно. Он заявил, что и президент, и сам он отправляются в эти дни в Москву для встречи с членами российского Совбеза и обсуждения совместных мероприятий.

Также Шамба упомянул, что у интернет-«экспертов» были предположения и об участии Абхазии в Евразийском союзе, но их он также опроверг, сообщив лишь что это даже не обсуждалось с официальными российскими лицами.

"Ничего подобного мы с руководством РФ не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Об этом говорили и президент России, и другие официальные лица", – подытожил он.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в конце 2022 года в Доме союзов прошла межпарламентская коференция стран СНГ, где представители Абхазии заявили о полной поддержке России в вопросе СВО.