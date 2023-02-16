Губернатор Белгородской области рассказал о пострадавшем при обстреле ВСУ жителе Вознесеновки, фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Украинские военные обстреляли село Вознесеновка, в Шебекинском районе Белгородской области. При обстреле пострадал один местный житель, он получил лёгкую контузию. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.

Как отметил Гладков, на место происшествия быстро прибыла бригада скорой помощи, но от госпитализации мужчина отказался. Медики оказали ему помощь на месте, после чего уехали. Также из-за обстрела ВСУ пострадали одно частное домовладение и склад, расположенный на территории сельскохозяйственного предприятия. Белгородские оперативные службы обходят окрестные дома для установления полного масштаба разрушений и оказания возможной помощи людям.

Помимо Вознесеновки, 16 февраля под обстрел попало белгородское село Устинка. Обошлось без пострадавших, однако осколками были разбиты окна в четырёх частных домах, пострадали фасады и заборы, а также ущерб получили линии электропередач и газопровод. Оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 11 февраля при обстреле белгородского Шебекина пострадали трое мужчин, всех доставили в больницу в состоянии лёгкой и средней тяжести.

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