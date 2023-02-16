Сенаторы США призывают Белый дом начать обучать пилотов ВСУ управлению современными истребителями Фото: Евгения ГУСЕВА

Американские сенаторы от обеих партий оказывают давление на Белый дом, призывая президента Джо Байдена обеспечить Киеву поставки ракет большой дальности поражения, а также начать обучение пилотов ВСУ обращению с передовыми истребителями. Об этом заявили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь журналистам перед международной конференцией по безопасности в Мюнхене.

Как заявляют Грэм и Блюменталь, сейчас Украине жизненно-необходимы ракеты с дальностью поражения до 300 километров, и они призвали Белый дом обеспечить такие поставки Киеву. Как только это будет сделано - можно будет переходить к следующему шагу, а именно - к обучению украинских пилотов.

По словам Грэма, современные общевойсковые операции невозможны без поддержки военно-воздушных сил, а украинские самолёты МиГ-29 объективно устарели. Сенаторы считают, что США должны срочно начинать обучение бойцов ВСУ обращению с самыми современными истребителями.

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