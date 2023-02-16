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НовостиПолитика16 февраля 2023 19:02

Сенаторы США призывают Белый дом начать обучать пилотов ВСУ управлению современными истребителями

Также они призывают Байдена передать Киеву ракеты большой дальности
Сергей КУДРИН
Сенаторы США призывают Белый дом начать обучать пилотов ВСУ управлению современными истребителями

Сенаторы США призывают Белый дом начать обучать пилотов ВСУ управлению современными истребителями

Фото: Евгения ГУСЕВА

Американские сенаторы от обеих партий оказывают давление на Белый дом, призывая президента Джо Байдена обеспечить Киеву поставки ракет большой дальности поражения, а также начать обучение пилотов ВСУ обращению с передовыми истребителями. Об этом заявили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь журналистам перед международной конференцией по безопасности в Мюнхене.

Как заявляют Грэм и Блюменталь, сейчас Украине жизненно-необходимы ракеты с дальностью поражения до 300 километров, и они призвали Белый дом обеспечить такие поставки Киеву. Как только это будет сделано - можно будет переходить к следующему шагу, а именно - к обучению украинских пилотов.

По словам Грэма, современные общевойсковые операции невозможны без поддержки военно-воздушных сил, а украинские самолёты МиГ-29 объективно устарели. Сенаторы считают, что США должны срочно начинать обучение бойцов ВСУ обращению с самыми современными истребителями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в ближайшие девять месяцев США поставят Украине «умные снаряды» GLSDB, как они могут повлиять на ход СВО, и чем Россия может удивить противника в ответ на такое оружие.

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