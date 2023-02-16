Правительство РФ выплатит семьям погибших в теракте на Крымском мосту по миллиону рублей, фото: скриншот из видео KP.RU

Премьер-министр, глава правительства Российской Федерации, подписал распоряжение о выплатах семьям граждан, погибших во время теракта на Крымском мосту, совершённого утром 8 октября 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно свежему распоряжению, члены семей погибших на мосту людей получат по одному миллиону рублей от государства.

Напомним, из-за совершённого 8 октября 2022 года теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Подрыв начинённого взрывчаткой грузовика вызвало последующее возгорание нескольких цистерн с топливом, а также обрушение двух автомобильных пролётов.

После совершённого теракта военкор KP.RU Александр Коц опубликовал первые мысли по этому поводу, призвав российские войска действовать злее. Практически сразу после атаки на Крымский мост Россия начала массовые обстрелы критической инфраструктуры Украины.