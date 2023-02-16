Байден заявил о том, что сбитые армией США аэростаты принадлежали частным компаниям и учёным Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, выступая в ходе прямого телеобращения к американскому народу, заявил о том что три из четырёх сбитых над страной воздушных шара не были шпионскими, и не следили за военными объектами.

По словам американского президента, сбитые аэростаты выполняли коммерческие, либо исследовательские задачи, и вероятнее всего принадлежали предпринимателям и сотрудником научно-исследовательских институтов. Точно сказать спецслужбы США пока не могут, но аэростаты на 100 % не связаны с иностранной разведкой.

Байден также поручил своим подчинённым разработать правила ответа в случае, если подобные ситуации повторятся. В случае угрозы США будут и дальше сбивать неопознанные летающие объекты в своих воздушных границах.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американские военные смогли сбить четвёртый аэростат над США, но только со второй попытки. Первая выпущенная ими ракета упала в озеро Гурон, никто не пострадал.

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