ООН призывает собрать $1 млрд на поддержку 5,2 млн пострадавших из-за землетрясения жителей Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Организации Объединённых Наций выступили с призывом о гуманитарном сборе в размере одного миллиарда долларов США. Эти деньги будут направлены в помощь жителям Турции, пострадавшим от землетрясения или потерявшим в нём близких, дом. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ООН по гуманитарным вопросам.

Предполагается, что заявленная сумма в один миллиард долларов сможет поддержать 5,2 млн жителей Турции, которым сейчас жизненно необходима помощь. Все собранные средства будут экстренно переданы общественным организациям, которые затем будут обеспечивать доставку средств, покупку жилья, медикаментов и другую помощь нуждающимся.

Как отметил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, мировое сообщество должно поддержать Турцию в столь тяжёлое время, и оказать им всю необходимую помощь.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ущерб от землетрясений в Турции был оценён в 84 млрд долларов США, из которых порядка 70,8 млрд - разрушенные здания и объекты инфраструктуры.

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