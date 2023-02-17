ЛОР Симонов предупредил о вреде компрессов ушей при гнойных отитах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-оториноларинголог Глеб Симонов рассказал про вред прогревающих компрессов для ушей.

Он объяснил, что согревающий компресс одним из дополнительных и наиболее доступных методов лечения при развитии отитов. Дело в том, что эффект от компресса выражается в быстром устранении болевых ощущений, снижении отека, уменьшении воспаления и дезинфекции наружного слухового прохода. Об этом пишет Газета.Ru.

Однако есть определенные случаи, когда от компрессов лучше воздержаться.

- При воспалительных процессах, вызванных бактериальными агентами, применение согревающего компресса может привести к усилению воспаления и распространению его на большую площадь. Поэтому они противопоказаны при гнойных отитах, фурункулах в наружном слуховом проходе, гнойном дерматите или другом повреждение кожи в области уха. Нельзя прогревать область уха при грибковых заболеваниях и при мастоидите, - объяснил ЛОР.

Ранее "Пятый канал" писал, что одним из симптомов, указывающих на наличие раковых клеток в головном мозге, может стать шум в ушах. Как пояснил врач-отоларинголог Владимир Зайцев, шумы в ушах также могут указывать и на нарушения питания слухового нерва, что, согласно объяснению медика, приводит к сенсоневральной тугоухости.

Также Life.ru сообщал, что неправильная чистка ушных отверстий может привести к образованию пробок. Удивительно, но именно ватные палочки являются главными "виновниками" их формирования.