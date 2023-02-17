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НовостиПолитика16 февраля 2023 22:26

TAC: американский банк JP Morgan сотрудничает с Зеленским для собственной выгоды

Обозреватель Девлин предположил, что банк рассчитывает обогатиться за счет продолжения конфликта
Мария ПАВЛОВА
Обозреватель ТАС заявил, что американский банк помогает Украине ради собственной выгоды.

Обозреватель ТАС заявил, что американский банк помогает Украине ради собственной выгоды.

Фото: REUTERS

Американский банк JP Morgan может быть заинтересован в затягивании украинского кризиса, так как рассчитывает получить выгоду от сотрудничества с Украиной в контексте конфликта. Такое предположение выдвинул американский обозреватель Брэдли Девлин.

«Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счет продолжения конфликта», - пишет Девлин в статье для издания The American Conservative.

Публицист иронично предположил, что JP Morgan может стать «ангелом смерти» для Украины, позиционируя себя как «ангел-инвестор».

Почему финансовая «помощь» Запада загоняет Украину в долговую яму, читайте здесь на KP.RU.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз предоставил «значительную финансовую помощь» Украине.

Тем временем сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.