Обозреватель ТАС заявил, что американский банк помогает Украине ради собственной выгоды. Фото: REUTERS

Американский банк JP Morgan может быть заинтересован в затягивании украинского кризиса, так как рассчитывает получить выгоду от сотрудничества с Украиной в контексте конфликта. Такое предположение выдвинул американский обозреватель Брэдли Девлин.

«Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счет продолжения конфликта», - пишет Девлин в статье для издания The American Conservative.

Публицист иронично предположил, что JP Morgan может стать «ангелом смерти» для Украины, позиционируя себя как «ангел-инвестор».

Почему финансовая «помощь» Запада загоняет Украину в долговую яму, читайте здесь на KP.RU.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз предоставил «значительную финансовую помощь» Украине.

Тем временем сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.