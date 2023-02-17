Дюжаррик заявил, что исключение России из ООН не приведет к миру на Украине

В ООН считают, что исключение России из Совета безопасности не будет способствовать достижению мира на Украине. Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций не поддерживает призывы к исключению России из международных институтов. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, комментируя резолюцию Европарламента с призывом отстранить Россию от участия в Совете безопасности ООН.

«Наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем - касательно ООН, - что исключение государств-членов способствует долгосрочному поиску мира», - цитирует ТАСС ответ Дюжаррика на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга в четверг 16 февраля.

Ранее Александар Вучич допустил разрушение мирового порядка в случае исключения России из СБ ООН. Президент Сербии заявил, что его страна не будет голосовать за ограничение права вето или исключение России из Совбеза ООН.

Также сообщалось, что французы раскритиковали МИД Украины за призыв исключить Россию из Совбеза ООН.

Напомним, Соединенные Штаты не видят возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, хотя хотели бы добиться этого. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, США продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.