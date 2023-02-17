В Сирии завершена активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших от землетрясения

В Сирии закончилась активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших от землетрясения. Фото: REUTERS

В Сирии в четверг 16 февраля закончилась активная фаза спасательной операции, в ходе которой велся поиск пострадавших от землетрясения.

«К настоящему времени активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших завершена», - цитирует ТАСС замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олега Гуринова.

Гуринов добавил, что разбор завалов продолжается. Специалисты извлекают тела погибших, населению оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

Тем временем в Турции произошло новое землетрясение: в провинци Хатай обрушились дома, которые были повреждены при землетрясении 6 февраля.

Все о произошедших в феврале землетрясениях в Турции и Сирии читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что 16 февраля произошли землетрясения в Иркутской области и Бурятии. Также землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в Хорватии.

В Турции через 10 суток после землетрясения спасли из-под завалов живую 17-летнюю девушку. Девушка в сознании, она госпитализирована.