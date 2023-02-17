Семья Брюса Уиллиса рассказала о прогрессирующей лобно-височной деменции у актера

Семья Брюса Уиллиса рассказала о диагнозе актера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса рассказала о точном диагнозе, который был поставлен звезде американского кинематографа. Сообщается, что Уиллис страдает лобно-височной деменцией, одним из симптомов которой является проблема с общением.

«Хоть это и болезненно, но все же узнать наконец точный диагноз стало облегчением», - цитирует ТАСС сообщение семьи актера.

Родственники Уиллиса уточнили, что способов лечения лобно-височной деменции на сегодняшний день не существует, но выразили надежду, что в ближайшие годы ситуация может измениться.

Подробности о состоянии здоровья «Крепкого орешка» здесь на KP.RU.

Недавно младшая дочь Уиллиса от брака с Деми Мур Таллула опубликовала трогательное семейное фото, на котором она запечатлена с матерью, отцом и домашним любимцем.

Деменцией страдали также экс-президент США Рональд Рейган и великий русский писатель Лев Толстой. Подробности здесь на KP.RU.