Врач Байдена заявил, что президент США здоров и способен исполнять свои обязанности

Лечащий врач Байдена опубликовал бюллетень о состоянии его здоровья. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден здоров и способен выполнять свои обязанности. Об этом сказано в медицинском заключении по результатам регулярного обследования Байдена. Документ, подписанный лечащим врачом американского президента Кевином О Коннором, опубликован на официальном сайте Белого дома, он доступен здесь.

Медик назвал Байдена «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», при этом признав, что у президента есть проблемы с постоянным кашлем и скованной походкой. Также врач проинформировал, что у Джо Байдена взяли образец кожи с груди для обследования на онкологию.

Байден «полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений», резюмировал врач.

Пять признаков деменции, которые можно найти у президента США, здесь на KP.RU.

Тем временем московский профессор Воробьев допустил наличие у Байдена другой патологии, часто встречающейся в преклонном возрасте. Речь идет о болезни Паркинсона, которую называют «дрожательный паралич». Отсюда и странность мимики, походки, трудности с преодолением ступенек. Болезнь Паркинсона отражается и на мыслительной деятельности, памяти и прочем, что называется, на «ментальном здоровье».

Ранее Джо Байден обескуражил американцев заявлением о том, что у него обнаружили рак.