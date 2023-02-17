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НовостиПолитика17 февраля 2023 2:01

Минфин США не нашел доказательств попыток России обойти ценовой потолок на нефть

Об этом заявил помощник по экономической политике министра финансов США Бен Харрис
Мария ПАВЛОВА
Минфин США не нашел доказательств того, что Россия пытается обойти потолок цен на нефть.

Минфин США не нашел доказательств того, что Россия пытается обойти потолок цен на нефть.

Фото: REUTERS

Вашингтон не имеет доказательств того, что Российская Федерация пыталась обойти ценовой потолок на нефть, установленный странами Большой семерки. Об этом заявил помощник по экономической политике министра финансов США Бен Харрис.

«Нет конкретных доказательств, которые бы подтвердили спекуляции о том, что Россия уклоняется от санкций, используя услуги коалиции и получая платежи выше установленного предела», - цитирует Харриса РИА Новости.

Напомним, Евросоюз согласовал решение о введении потолка цен на российскую нефть — он составит 60 долларов за баррель. Почему Европа сама себя наказала, установив ценовой потолок на нефть из России, экономист Чирков рассуждает здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что страны Европейского союза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт·ч.

Как Россия ответила Европе на потолок цен на газ, читайте здесь на KP.RU. Ответ России на европейский потолок цен на газ может ударить по прибыли западных компаний.