Еврокомиссия не включила ограничения против российского ядерного сектора в десятый пакет санкций

ЕС не будет вводить ограничения в отношении российского атомного сектора в рамках десятого пакета санкций. Фото: REUTERS

Рестрикции против ядерного сектора российской экономики не будут включены в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Такое решение приняла Еврокомиссия.

«К сожалению ядерный сектор не включен в это предложение», - цитирует издание Politico одного из евродипломатов.

Напомним, против планов Еврокомиссии в отношении ряда связанных с российской атомной энергетикой юридических и физических лиц выступили Франция и Венгрия. Франция объяснила свою позицию тем, что многие АЭС в разных странах мира используют российское сырье, а в Венгрии заявили об исключительной важности АЭС Росатома в энергетической системе страны.

Тем временем Минфин США не нашел доказательств попыток России обойти ценовой потолок на нефть. Об этом заявил помощник по экономической политике министра финансов США Бен Харрис.

Как писал сайт KP.RU, замглавы МИД Рябков назвал маловероятным разрыв отношений России и США. В то же время дипломат охарактеризовал отношения РФ и США словами «хуже некуда».