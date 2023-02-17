В России испытывают беспилотник ТрАМП

В России испытывают новейший дрон ТрАМП. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России испытывают новейший транспортный беспилотник ТраМП.

«Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы», - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, добавив, что первый полет беспилотного аппарата предполагается провести в апреле 2023 года.

Сообщается, что ТрАМП способен перенести более чем на 600 километров груз весом до 250 килограммов. Он может подниматься на высоту до 3 тысяч метров и лететь со скоростью 195 км/ч. Дрон может использоваться в сельском хозяйстве и для мониторинга.

Напомним, новейший комплекс разведки, способный не только обнаружить, но и идентифицировать человека на расстоянии до 18 км, разработан в России. Речь идет об оборудовании, использующем лазерный луч.

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