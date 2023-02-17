Американский полковник признал, что весь мир хочет сотрудничать с Россией

Экс-советник Пентагона заявил, что все страны, кроме США, готовы сотрудничать с Россией. Фото: REUTERS

Россия не является «страной-изгоем», напротив, весь мир готов сотрудничать с ней. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор, комментируя в интервью ютуб-каналу Judging Freedom слова главы американского комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Россия находится в международной изоляции.

«Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», - сказал Макгрегор, добавив, что дела в российской экономике «движутся как по маслу».

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, комментируя резолюцию Европарламента с призывом отстранить Россию от участия в Совете безопасности ООН, заявил, что Организация Объединенных Наций не поддерживает призывы к исключению России из международных институтов.

Как писал сайт KP.RU, замглавы МИД Рябков назвал маловероятным разрыв отношений России и США. В то же время дипломат охарактеризовал отношения РФ и США словами «хуже некуда».