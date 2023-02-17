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НовостиПолитика17 февраля 2023 4:00

Пленный украинский солдат рассказал о поставке наркотиков в ВСУ с гуманитарной помощью

РИА Новости: украинские военные выращивали коноплю прямо на позициях
Мария ПАВЛОВА
Пленный солдат ВСУ рассказал, что волонтеры привозили украинским военным наркотики.

Пленный солдат ВСУ рассказал, что волонтеры привозили украинским военным наркотики.

Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие употребляют наркотики, которые привозят им волонтеры с гуманитарной помощь. Об этом рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ Иван Василенко.

По словам Василенко, ему известны случаи, когда военнослужащие ВСУ выращивали коноплю прямо на позициях.

«Доставляли в основном через волонтеров, договаривались. Если знаешь волонтера, через него можно было договориться», - рассказал Иван Василенко агентству, добавив, что вернувшиеся из Польши бойцы украинской теробороны привозили с собой не только траву каннабиса, но и его семена.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что в ВСУ применяются боевые наркотики, которые блокируют страх.

В то же время боец 92-й бригады ВСУ рассказал, что украинские военные меняли гранаты на наркотики.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.