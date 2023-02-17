В Китае рассказали, как Запад «отравился» при попытке навредить России Фото: REUTERS

Потолок цен на нефть из России укрепил российскую экономику, оказав при этом негативное влияние на экономику западных стран. Об этом пишет China Daily, называя высокие цены на черное золото «отравой» для Запада.

«Высокие цены на нефть стали благом для России и отравой для США и других стран Запада, обеспокоенных тем, что повышение цен приведет к инфляции - главному препятствию восстановления экономики», - сказано в публикации.

В материале обращают внимание на сокращение добычи нефти в России после введения санкционных ограничений, заявляя, что это приведет к «ужесточению рынка и скачку цен на топливо».

Автор статьи также заявляет об инфляции в западных стран, вызванной санкционными ограничениями в отношении России, которые привели к забастовкам, а также росту преступности из-за падения заработных плат.

В статье также напоминают, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал на следующие два года рост для российской экономики, тогда как для США и Евросоюза прогнозы понижены на 0,2 процентных пункта.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что со странами, которые поддержали введение потолка цен на российскую нефть, торговля вестись не будет.