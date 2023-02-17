Бывший советник Пентагона заявил, что весь мир готов сотрудничать с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не является «страной-изгоем», напротив, весь мир готов сотрудничать с ней. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор. «Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», - сказал Макгрегор, добавив, что дела в российской экономике «движутся как по маслу».

Украинские военнослужащие употребляют наркотики, которые привозят им волонтеры с гуманитарной помощь. Об этом рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ Иван Василенко. По словам Василенко, ему известны случаи, когда военнослужащие ВСУ выращивали коноплю прямо на позициях.

Американский политик Янг назвал пятерых главных военных преступников в США, среди которых президент Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

Соединенные Штаты поддерживают удары ВСУ по Крыму и считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для Украины. Об этом заявила в пятницу 17 февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что слова Нуланд о поддержке ударов по Крыму доказывают вовлеченность США в украинский конфликт. Российское дипломатическое ведомство указало на действия США, подтверждающие их фактическое участие в конфликте.

В России испытывают новейший транспортный беспилотник ТрАМП, который способен перенести более чем на 600 километров груз весом до 250 килограммов. Он может подниматься на высоту до 3 тысяч метров и лететь со скоростью 195 км/ч.

Президент США Джо Байден здоров и способен выполнять свои обязанности. Об этом сказано в медицинском заключении по результатам регулярного обследования Байдена. Лечащий врач президента назвал Байдена «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», при этом признав, что у него есть проблемы с постоянным кашлем и скованной походкой.

Разрыв отношений между Россией и США был бы ошибочным и слишком опасным шагом. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, назвав такой вариант развития событий маловероятным.

В Турции достали из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения.