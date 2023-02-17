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НовостиВ мире17 февраля 2023 5:03

Французский политик Филиппо считает Швейцарию наименее сумасшедшей в плане поставок оружия Украине

Филиппо отметил, что нейтралитет Берна вызывает недовольство
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Французский политик Филиппо считает Швейцарию наименее сумасшедшей в плане поставок оружия Украине

Французский политик Филиппо считает Швейцарию наименее сумасшедшей в плане поставок оружия Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший европарламентарий и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает Швейцарию наименее сумасшедшей европейской страной в плане поставок вооружения Киеву.

Как заявил Филиппо, Берн ведет грамотную политику, отказывая в поставке вооружения президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом, как отметил Филиппо, нейтралитет Швейцарии вызывает недовольство Североатлантического альянса.

«НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?» - заявил французский депутат.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ускорить темпы поставок вооружения Киеву, заявив, что текущие поставки намного превышают возможности их производства альянсом, а также назвав украинский конфликт «войной логистики».