Глава постпредства РФ Логвинов заявил о нежелании «хлопать дверью» в отношениях с Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в интервью с Lenta.ru заявил, что решение о полном разрыве отношений с Евросоюзом может быть принято только с полной ответственностью, отметив, что угрожать таким шагом без серьезных оснований неправильно.

«Хлопать дверью - не наш метод», - заявил российский дипломат, подчеркнув при этом, что участившееся употребление фразеологизмов таких как «красные линии» и «перейти Рубикон» говорит о глубоком кризисе в отношениях Москвы и Запада.

Как отметила Логвинов, вводя антироссийские санкционные ограничения, а также поставляя вооружения Киеву, Европейский союз только усугубляет конфронтацию с Москвой. «Ясно одно: ЕС - сторона конфликта, признает он это или нет», - сказал глава постпредства.

Тем не менее российский дипломат призвал не проводить аналогии между представительством РФ при НАТО, которая приостановила свою работу осенью 2021 года, и миссии при Европейском союзе, где, по его словам, сейчас продолжают свою работать над задачами, поставленными Министерство иностранных дел РФ.