В США заявили, что украинский конфликт раскрыл «ахиллесову пяту» в национальной обороне Фото: REUTERS

Украинский конфликт показал «ахиллесову пяту» в национальной обороне США. Об этом пишет американский обозреватель Роджер Закхейм в своей статье для Washington Post.

«Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны», - сказано в материале.

Как говорится в материале, производство «точно в срок» для того, чтобы удовлетворить спрос, имеет смысл для больших магазинов, а также поставщиков таких магазинов. Кроме того, по его словам, украинский конфликт демонстрирует, что подобный подход является «верным путем к катастрофе».

Автор статьи также призывает Вашингтон повысить финансирование оборонной сферы для того, чтобы выиграть конкуренцию у Москвы и Пекина. В материале говорится о том, что такой подход обеспечит доход на случай «военных непредвиденных обстоятельств».

Напомним, накануне Washington Post ссылаясь на американского чиновника заявил о логистических проблемах НАТО, указав на то, что обещанная Киеву техника может просто застрять на границе, поскольку западные страны не смогут поставить единовременно все обещанное вооружение из-за того, что главные пути будут заблокированы ввиду перегруженности.