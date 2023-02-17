Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 февраля 2023 5:58

Марочко заявил об усилении обороны ВСУ в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе

Подполковник сообщил, что украинские войска перебрасывают резервы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марочко заявил об усилении обороны ВСУ в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе

Марочко заявил об усилении обороны ВСУ в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают усиливать свою оборону в направлении Славянска и Красного Лимана, перебрасывая туда резервы. Такое заявление сделал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Как заявил Марочко, в районе Николаевки было отмечено прибытие подкреплений, которые ранее располагались под Херсоном и в Харькове.

«Основная задача прибывших подразделений - усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец», - написал подполковник Telegram.

Напомним, днем ранее, 16 февраля, в Министерстве обороны РФ заявили, что на Краснолиманском направлении уничтожили более ста украинских солдат, четыре пикапа, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы.