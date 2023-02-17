Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 февраля 2023 6:13

Командир авиагруппы «Вагнера» рассказал, что Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

Сейчас авиацией Украины управляет в основном молодежь
Мила ГЕНЬ
Командир авиагруппы «Вагнера» рассказал, что Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

Командир авиагруппы «Вагнера» рассказал, что Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

Фото: Александр КОЦ

Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец». Сейчас в украинской военной авиации в основном молодежь, которой не хватает реального боевого опыта, добавил он.

«Горец» отметил большие потери в авиации Украины за время спецоперации. Сейчас, по его словам, воздушной техникой управляет в основном молодежь, в отличии от стороны РФ.

— В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие «горячие точки», он есть, — заявил командир авиации ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что Минобороны России за время СВО уничтожило 370 самолетов и 200 вертолетов ВСУ. Это данные на начало января 2023 года. Также противник потерял почти три тыс. беспилотников, 400 зенитных комплексов, 7,5 тыс. танков и других броневиков.