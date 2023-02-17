Командир авиагруппы «Вагнера» рассказал, что Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов Фото: Александр КОЦ

Киев потерял почти всех пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец». Сейчас в украинской военной авиации в основном молодежь, которой не хватает реального боевого опыта, добавил он.

«Горец» отметил большие потери в авиации Украины за время спецоперации. Сейчас, по его словам, воздушной техникой управляет в основном молодежь, в отличии от стороны РФ.

— В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие «горячие точки», он есть, — заявил командир авиации ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что Минобороны России за время СВО уничтожило 370 самолетов и 200 вертолетов ВСУ. Это данные на начало января 2023 года. Также противник потерял почти три тыс. беспилотников, 400 зенитных комплексов, 7,5 тыс. танков и других броневиков.