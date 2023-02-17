Представитель Пентагона по делам Китая планирует посетить Тайвань в ближайшие дни Фото: REUTERS

Заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз посетит Тайвань в ближайшие дни. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Как передает издание, на данный момент чиновник, который отвечает в Пентагоне за вопросы, связанные с Пекином, находится в Монголии, где проходят переговоры с представителями монгольского Министерства обороны.

Отмечается, что предстоящая поездка на Тайвань станет первым с 2019 года визитом высокопоставленного чиновника Пентагона, когда остров посетил занимающий тогда пост заместителя помощника Министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.

В Пентагоне комментировать сообщение о предстоящем визите не стали.

Напомним, после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в прошлом году ситуация между Китаем и Тайванем обострилась.

Как писал сайт KP.RU, в начале января этого года за сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 57 самолетов, а также четырех кораблей Народно-освободительной армии КНР. Незадолго до этого, в конце декабря 2022 года, Минобороны Тайваня зарегистрировала 47 летательных аппаратов Китая у острова, а в зоне Тайваньского пролива было семь кораблей ВМС НОАК.