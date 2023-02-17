Глава Севастополя Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике около Балаклавской ТЭС Фото: REUTERS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) рано утром в пятницу, 17 февраля, сбили беспилотник около Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) в Севастополе. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, что с начала 2023 года в Севастополе были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, днем ранее, 16 февраля, сообщил, что системы противовоздушной обороны в городе сбили два украинских беспилотника.

Кроме того, 16 января этого года российская система ПВО ликвидировала десять украинских дронов, ни один из которых не смог поразить намеченные цели. Как сообщается, такие беспилотники были запущены из Одессы.