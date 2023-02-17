Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Байден готовит ужасную концовку украинского конфликта Фото: REUTERS

Действия администрации президента США могут привести к тому, что развязка украинского конфликта окажется ужасной. Такое мнение высказал бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Рикардс допустил, что «отчаявшийся» президент США Джо Байден «направит войска на Западную Украину». «Вы можете себе представить, что может пойти не так. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас», - сказано в статье.

Автор статьи указал на то, что администрация американского президента превратила украинскую ситуацию в экзистенциальный кризис как для Вашингтона, так и для Североатлантического альянса. Однако, по его словам, Украина никогда не была жизненно важным интересом США.

По его мнению, Москва выиграет в военном отношении, тогда как западная помощь только продлит боевые действия, не повлияет при этом никак на конечный результат, отсрочив неизбежное.

Напомним, накануне офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сказал о том, что Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира, отметив, что Запад совершил ошибку.

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