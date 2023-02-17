Петиция с требованием не отменять празднование 9 Мая появилась на сайте Зеленского Фото: REUTERS

Петиция с требованием не отменять празднование Дня Победы 9 мая, а оставить данную дату официальным праздником была внесена на сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе», - сказано в опубликованном на сайте украинского президента документе.

Авторы петиции заявили, что отмена празднования 9 мая в стране станет очередной попыткой реализации идеи «тотального демонтажа исторической памяти», отметив, что подобного допустить нельзя.

Данная петиция была зарегистрирована в четверг, 16 февраля. Менее чем за сутки документ набрал примерно 80 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения украинским лидером.

Напомним, во вторник, 14 февраля, в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий отмену празднования Дня Победы, а также 8 марта и 1 мая. Как писал сайт KP.RU, согласно документы, собираются праздновать только День памяти и примирения 8 мая, однако не объявляя эту дату выходным днем.

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