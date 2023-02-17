ДОМ.РФ вместе с ключевыми министерствами определит условия программы строительства доступного арендного жилья на Дальнем Востоке

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко: "47% жителей Дальнего Востока не могут взять ипотечный кредит даже по низкой ставке. Арендное жилье - один из выходов для решения этой проблемы". Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В России проработают условия, параметры и порядок предоставления финансирования по программе «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)». В ее разработке участвуют ДОМ.РФ, Минвостокразвития и федеральный Минфин. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Институт развития планирует покупать жилье с чистовой отделкой и мебелью по договорам участия в долевом строительстве. После этого квартиры будут переданы в аренду региональным операторам. Заявленная потребность регионов в таком жилье составляет 10 620 квартир.

— Льготная ипотека, оператором которой является ДОМ.РФ, существенно повысила доступность жилья в ДФО. Тем не менее, 47% жителей Дальнего Востока не могут взять кредит даже по низкой ставке. К тому же стоит задача сохранять и привлекать квалифицированные кадры. Решить эти проблемы можно с помощью аренды с субсидируемой ставкой. У ДОМ.РФ большой опыт такой работы, в том числе в ДФО — на Сахалине, во Владивостоке, других городах. Уверен, и здесь мы опираемся на поручение Президента, нужно активнее двигаться в этом направлении, — отметил Виталий Мутко.

Институт развития также намерен определиться с параметрами программы строительства арендных домов на Дальнем Востоке. А для всех участников процесса — девелоперов, арендаторов, арендодателей и прочих звеньев цепи — создать комфортные условия участия в таких проектах

До конца текущего года ДОМ.РФ может приобрести более 1000 квартир в шести регионах. Два из них это — Хабаровск, где возводят микрорайон в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), на участке, переданном инвестору через аукцион ДОМ.РФ; и Владивосток: ЖК «Айвазовский», который построили по итогам первого в России «аукциона за долю».

Ранее ДОМ.РФ выразил готовность стать оператором госпрограммы по строительству в ДФО не менее 10 тысяч арендных квартир. Инициативу о запуске проекта обозначил на ВЭФ-2022 Президент России Владимир Путин.

ДОМ.РФ начал развивать рынок цивилизованной аренды недвижимости с 2016 года. В портфеле компании - 16 проектов в семи регионах. Профинансировано строительство около 10 000 квартир и апартаментов общей площадью почти 0,5 млн «квадратов» с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. До конца 2025 года арендные проекты от Института развития будут запущены в 15 регионах.