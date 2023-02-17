Вертолет с тремя людьми на борту совершил аварийную посадку на Сахалине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сахалинской области утром в пятницу, 17 февраля, пропал с экранов радаров вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека. Об этом представитель экстренных служб, однако позже появилась информация, что воздушное судно совершило аварийную посадку.

«Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в экстренных службах.

Как сообщалось, на поиск Robinson направилась наземная группа спасателей. Позже в МЧС сообщили, что пропавший вертолет обнаружен, он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.

Напомним, накануне, в среду, 15 февраля, в американском штате Алабама в городе Хантсвилл разбился военный вертолет. Как писал сайт KP.RU, вертолет UH-60 Black Hawk упал на шоссе и загорелся. Сообщалось, что никто из находившихся на борту воздушного судна не выжил.