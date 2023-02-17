В России вышло новое пособие по производству и размещению социальной рекламы

В России выпустили пособие, которое рассказывает, как запустить социальную рекламу. С инициативой о разработке материалов выступил Фонд «Наше будущее», который занимается поддержкой социального предпринимательства (СП) в стране. Подготовленная методичка — бесплатная. Ознакомиться с ней могут не только субъекты СП, но и все интересующиеся маркетинговым направлением.

- Социально ориентированные некоммерческие организации могут размещать информацию о себе в социальной рекламе без ограничений. Это важный инструмент, чтобы рассказать о проекте и миссии большому числу людей. Чтобы лучше разобраться в вопросе, эксперты Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway подготовили сборник методических материалов, - сообщили в пресс-службе Фонда.

В пособии рассказывается о видах и этапах разработки, производства и критериях оценки социальной рекламы. Читатели узнают, что главная цель такого маркетинга — сформировать представления о проблеме или явлении, попытаться повлиять на модель поведения людей.

Составители пособия напоминают, что услуги для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и соцпредприятий по созданию и размещению социальной рекламы не облагаются налогом на прибыль. В издании собраны кейсы по поддержке и развитию социального предпринимательства различными институтами. Например, Фонд «Наше будущее» проводит конкурс «Я меняю мир», участники которого рассказывают о своих добрых делах.

Теорию дополнили практическими материалами — памяткой, примерами вопросов для анкеты и отчетов по тестированию маркетингового продукта и моделями оценки эффективности.