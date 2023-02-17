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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 7:49

В Калужской области ликвидировали двоих сторонников ИГИЛ*, которые планировали теракт на химпредприятии

Террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем
Мила ГЕНЬ
В Калужской области ликвидировали двоих сторонников ИГИЛ*, которые планировали теракт на химпредприятии

В Калужской области ликвидировали двоих сторонников ИГИЛ*, которые планировали теракт на химпредприятии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калужской области предотвратили теракт на химпредприятии. Его планировали двое сторонников ИГИЛ*. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление, и ответным огнем были ликвидированы, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданских нет.

Двое уроженцев республик Центральноазиатского региона планировали теракт на одном из химических предприятий региона. Они собирались применить самодельное взрывное устройство и использовать зажигательные смеси.

ФСБ также сообщает, что злоумышленники присягнули на верность ИГИЛ*, а после теракта планировали уехать в Сирию.

Ранее группу террористов ликвидировали в Ставропольском крае. Скрывающие на хуторе Петровском боевики планировали устроить теракт на одной из железнодорожных станций. Бандитов окружили, от них потребовали сдаться, в ответ те открыли огонь, после чего их ликвидировали. Жертв среди местного населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

ИГИЛ* — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации