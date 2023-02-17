19 февраля НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» исполняется 27 лет. С 1996 года по сегодняшний день фонд назначил более 550 тысяч негосударственных пенсий и выплатил пенсионерам 206,9 млрд рублей. По количеству и объему выплачиваемых негосударственных пенсий НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является многолетним лидером российского рынка НПФ.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» также стал крупнейшим НПФ по объему пенсионных резервов. Согласно официальной отчетности, размер пенсионных резервов под управлением фонда на 01.01.2023 достиг 483,7 млрд руб.

С начала деятельности НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» специализируется на создании и развитии корпоративных пенсионных программ. Фонд обслуживает крупнейшую корпоративную пенсионную систему – ОАО «РЖД», а также еще более 160 российские компании, чьи работники после завершения трудового пути обеспечены дополнительной пенсией от работодателя. Всего под управлением НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» предоставляет клиентам современные онлайн сервисы и высокое качество персонального обслуживания в 70 представительствах по всей России и в мобильном пенсионном офисе. В 2023 году обновлен личный онлайн кабинет физического лица, в котором появились новые удобные функции: заказ выписок по пенсионному счету, справок об уплаченных взносах и документов для получения социального налогового вычета. Также онлайн можно назначить благоприобретателей по пенсионным сбережениям и подать заявление на назначение негосударственной пенсии. Возможности удаленного обслуживания в фонде дополняет единый контакт-центр, предоставляющий клиентам высококвалифицированные персональные консультации по негосударственному пенсионному обеспечению.

С 2023 года НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» входит в государственную систему гарантирования прав участников НПФ и включен в реестр Агентства по страхованию вкладов.