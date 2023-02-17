Щербинский завод представил премиум-отделку кабины лифтов

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Новосибирске проходит «Сибирская строительная выставка» (Siberian Building Week 2023). Предприятие группы ДОМ.РФ «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) представило кабину лифта в новых отделочных материалах. Изнутри она облицована черной шлифованной нержавеющей сталью с металлопластом золотого цвета. В конструкцию интегрировано точечное освещение.

Представители предприятия сообщили, что в таком исполнении можно заказать любую кабину грузоподъемностью от 400 кг до 1000 кг и скоростью движения до 2,5 метров в секунду. Завод рассчитывает, что заказчиков заинтересуют нестандартные лифтовые кабины, так как сочетание материалов относится к премиум-классу.

— Щербинский лифтостроительный завод является одним из лидеров отрасли и готов совместно с представителями Сибирских и Дальневосточных регионов прорабатывать эффективные форматы сотрудничества — как для новых проектов жилищного строительства, так и для своевременного обновления устаревшего лифтового парка, — сообщил гендиректор ЩЛЗ Валентин Чернобаев.

Кроме новой кабины ЩЛЗ демонстрировал на своем стенде и уже применяющиеся смарт-опции для лифтов. Например, дистанционное управление кабиной (SmartAirKey) и «умное» зеркало (SmartMirror), транслирующее любой контент. Демонстрируется и обновленная линейка материалов для внутренней отделки купе кабины. Решения отечественной компании привлекли внимание девелоперов, подрядчиков, проектировщиков, архитекторов и руководителей управляющих компаний.

«Щербинский лифтостроительный завод» работает с 1943 года. Это крупнейшее предприятие по производству лифтового оборудования в стране. Сейчас оно входит в группу ДОМ.РФ. Прошлым летом было запущено производство высокоскоростных лифтов, которые способны транспортировать пассажиров и грузы со скоростью до 2,5 м/c. Такие кабины предполагаются под установку в высотных зданиях до 40 этажей включительно.