Владелец IKEA и «Мега» собирается продать всю недвижимость в России Фото: REUTERS

Шведская Ingka Group, которая владеет сетью магазинов мебели IKEA, а также торговыми центрами «Мега», намерена продать всю свою недвижимость в России и уже начала искать покупателей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По данным издания, на данный момент все переговоры находятся в начальной стадии и ведутся по меньшей мере с двумя потенциальными покупателями, чьи имена не называются, однако, как сообщает источник издания на рынке недвижимости, окончательное корпоративное решение о продаже принято еще не было.

В пресс-службе Ingka Centers (управляющее торговыми центрами подразделение Ingka Group) сказали изданию, что не комментируют рыночные слухи, отметив, что центры «Мега» на сегодняшний день продолжают работать.

Напомним, в декабре прошлого года IKEA гарантировала сотрудникам своих фабрик в России сохранить рабочие места в течение ближайших 12 месяцев, сообщив, что они будут работать неделя через неделю. Все это произошло после того, как сотрудники компании в Санкт-Петербурге устроили забастовку, требуя коллективных переговоров с администрацией.

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