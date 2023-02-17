Захарова высмеяла обещание Нуланд дать Нобелевскую премию Нетаньяху за «уход» России с Украины

Захарову высмеяла обещание Нуланд дать Нобелевскую премию Нетаньяху за «уход» России с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла высказывание заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, написав, что не знала, что такие решения принимает замгоссекретаря Соединенных Штатов.

Ранее заместитель госсекретаря США пообещала Нобелевскую премию мира премьер-министру Израиля при условии, что тот убедит президента России Владимира Путина вывести российские войска с Украины.

«Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина? Или это совсем нереалистично? … Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Захарова задалась вопросом о причинах таких комментариев, не исключив возможность, что на администрацию Белого дома «весна так действует».

Напомним, замгоссекретаря США заявила, что Вашингтон поддерживает украинские удары по Крыму, отметив, что американские власти считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для ВСУ.

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