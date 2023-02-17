Португалия прекращает выдачу «золотых» виз Фото: Shutterstock

Португалия решила прекратить выдачу новых «золотых» виз. Таким образом правительство борется со спекуляцией недвижимостью, передает газета Publico слова министра республики Антониу Кошта.

Португалия приняла решение больше не предоставлять вид на жительство в обмен на инвестиции. Речь идет об отмене только новых «золотых виз». Уже выданные буудт продлевать, но только если речь идет о жилье, используемом иммигрантом для собственного проживания, либо сдающегося в аренду на долгий срок.

Сообщается, что с октября 2012 года по январь 2023 года Португалия выдала более 11,6 тыс. таких «инвестиционных» видов на жительство, что привлекло в страну более 6 млрд. евро. Почти половина всех получивших «золотые визы» за 10 лет — это жители Китая.

Жителям России инвестиционные визы перестали выдавать еще в конце февраля 2022 года. Отметим, что Португалия в спецоперации заняла позицию поддержки Украины. Недавно в правительстве республики подтвердили отправку для ВСУ танков Leopard.