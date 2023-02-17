Статистика заражения коронавирусом в России на 17 февраля 2023 год Фото: Shutterstock

В России впервые с 13 октября 2022 года выявили более 15 000 заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа за сутки. Согласно приведенным данным, в стране было зарегистрировано 15 359 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в пятницу, 17 февраля 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 38 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 11 245 человек, что на 0,9% больше по сравнению с минувшим четвергом, 16 февраля. Количество госпитализаций напротив уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 510 человек, что на 0,4% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 17 февраля 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 22 137 084. Жертвами COVID-19 стало 395 727 человек, а выздоровело 21 484 054 пациента.

Напомним, накануне ВОЗ опровергла информацию о приостановке исследований происхождения коронавируса.